Основні засади у Конституції України об'єднують народ на шляху розвитку процвітаючої та демократичної європейської країни - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що основні принципи, які визначає Конституція України, об'єднують український народ на шляху розвитку процвітаючої, багатої, демократичної європейської країни.

"Конституція України відображає багатолітні прагнення українців жити в правовій демократичній країні, де "людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю". Ці слова для кожного українця сповнені особливим змістом", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

На його думку, всі ці цінності поєднують народ у збройній боротьбі проти російського агресора, для якого вони чужі та незрозумілі.

"Основоположні принципи, які визначає Конституція України, об’єднують український народ на шляху розбудови квітучої, заможної, демократичної європейської України. Так було, є і буде", – заявив прем'єр.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/2932