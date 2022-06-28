Події

11:16 28.06.2022

Понад 40 заяв від родичів зниклих безвісти громадян унаслідок ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці надійшло до прокуратури

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Понад 40 заяв від родичів зниклих безвісти громадян унаслідок ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці надійшло до прокуратури

До прокуратури надійшло більше ніж 40 заяв від родичів зниклих безвісти громадян унаслідок ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Наразі вже надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їхніх рідних", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що рятувальники продовжують розбирати уламки будівлі.

Як повідомлялося, вдень у понеділок, 27 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центру у м. Кременчуці Полтавської області, де на той момент перебувало понад тисячу цивільних осіб.

 

Теги: #прокуратура #кременчук

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