Події

09:38 28.06.2022

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати РФ сягнули понад 35 тис. військових – Генштаб

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Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати РФ сягнули понад 35 тис. військових – Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати РФ сягнули понад 35 тис. осіб особового складу, 1567 танків, 185 гелікоптерів та 778 артсистем, повідомив Генеральний штаб.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.06 орієнтовно становили: особового складу близько 35 250 (+250) осіб ліквідовано, танків – 1567 (+15) од., бойових броньованих машин – 3704 (+17) од. артилерійських систем – 778 (+7) од., РСЗВ – 243 (+0) од., засобів ППО – 102 (+1) од., літаків – 217 (+0) од., гелікоптерів – 185 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+0), крилатих ракет – 139 (+0), кораблів/катерів - 14 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 2589 (+14) од., спеціальної техніки – 61 (+1)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, найбільших втрат противник зазнав на бахмутському напрямку. Дані уточнюють.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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