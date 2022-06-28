Втрати ворога за понеділок становили 18 осіб о/с і склад боєприпасів

За добу понеділка втрати російських військ становили 18 осіб о/с, танк Т-72, гаубиця "Акація" та склад боєприпасів, повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами при виконанні вогневих завдань "відмінусовано" 18 рашистів, танк Т-72, самохідну гаубицю "Акація", автомобільну техніку та польовий склад боєприпасів у Херсонському районі", - йдеться у повідомленні.

У командуванні повідомили, що українські штурмовики та багатоцільові вертольоти завдали п'яти авіаційних ударів по скупченню ворожої сили та військової техніки у Снігурівському, Криворізькому та Бериславському районах. Результати дорозвідуються.