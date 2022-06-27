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22:30 27.06.2022

Президент Литви закликав до великих поставок Україні систем ПРО

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Президент Литви закликав до великих поставок Україні систем ПРО

Президент Литви Гітанас Науседа закликав до великих поставок Україні систем протиракетної оборони після ударів російських ракет по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці.

"Росія завдала удару по торговельному центру в Кременчуці із сотнями мирних жителів — це ганьба для людства, ще один жахливий воєнний злочин Росії. Україна потребує великих поставок систем протиракетної оборони. Доставка в більшій кількості і швидше", - написав Науседа у твіттері в понеділок.

У свою чергу міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що президент РФ Путін знову дає зрозуміти, що не поважає життя мирних жителів, і закликав дати Україні всю необхідну зброю.

"Тепер ми маємо дати мужньому народу України всю зброю, необхідну йому для захисту свого життя та своєї свободи", - зазначив Ландсбергіс.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас наголосила, що російські воєнні злочинці мають постати перед судом.

"Ще одна жахлива новина з України. Росія розбомбила торговельний центр у Кременчуці, в якому перебувало понад 1000 мирних жителів. Росія продовжує тероризувати мирних жителів і руйнувати життя в Україні. З цим не можна миритися — вони ніколи не зможуть перемогти, і воєнні злочинці постануть перед правосуддям", - написала Каллас.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав повністю ізолювати Росію та запровадити додаткові санкції.

"Ще один жахливий воєнний злочин Росії - ракетний удар по торговельному центру в Кременчуці, настане день, коли винних буде притягнуто до відповідальності, а поки що припинімо телефонувати до Кремля, вони мають бути повністю ізольовані, запроваджено додаткові санкції. Мої співчуття всім постраждалим", - написав Рінкевичс.

 

Теги: #кременчук #науседа

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