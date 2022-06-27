Події

21:04 27.06.2022

США нададуть Україні передові засоби ППО середньої і великої дальності

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США нададуть Україні передові засоби ППО середньої і великої дальності

США завершують роботу над пакетом допомоги України, що містить передові засоби протиповітряної оборони середньої та великої дальності, повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Я можу підтвердити, що ми фактично завершуємо роботу над пакетом, який включає передові засоби протиповітряної оборони. Не вдаватимуся до подробиць системи. Я почекаю, поки контракт справді буде виконано. Але цього тижня, як президент сказав своїм колегам-лідерам G7 — і як він сказав президенту Зеленському — ми маємо намір завершити роботу над пакетом, який містить передові засоби протиповітряної оборони середньої та великої дальності для українців, поряд із деякими іншими елементами, які терміново необхідні, включно з боєприпасами для артилерійських та контрбатарейних радіолокаційних комплексів", - сказав Салліван на брифінгу у Білому домі в понеділок.

 

 

Теги: #україна_сша #ппо

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