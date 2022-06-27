Санду: Молдова готова допомогти Україні з розмінуванням та повоєнним відновленням

Молдова готова допомогти Україні з розмінуванням та повоєнним відновленням, заявила президент Молдови Майя Санду.

"Молдова має широкий міжнародний досвід у гуманітарних місіях, місіях із розмінування у різних регіонах світу, і ми готові надати підтримку у цій сфері для України разом з іншими країнами та міжнародними організаціями. Молдова – це маленька країна зі скромними інструментами, але ми готові надати нашу підтримку у повоєнному відновленні України", - зазначила Санду на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у понеділок у Києві.

Вона розповіла, що вони із Зеленським обговорили економічну співпрацю й особливу увагу приділили загальним занепокоєнням щодо енергетичного сектора.

"Обидві наші сторони підтвердили готовність посилювати співпрацю, щоб гарантувати енергетичну безпеку наших держав під час блокади українських портів у Чорному морі. Молдова стала важливою транзитною країною для українських товарів. Ми готові надавати підтримку у цьому сенсі, наразі ми розвиваємо новий транзитний потенціал через залізницю та автомобільні дороги", - зазначила президент.