Події

18:47 27.06.2022

Санду: Молдова готова допомогти Україні з розмінуванням та повоєнним відновленням

1 хв читати

Молдова готова допомогти Україні з розмінуванням та повоєнним відновленням, заявила президент Молдови Майя Санду.

"Молдова має широкий міжнародний досвід у гуманітарних місіях, місіях із розмінування у різних регіонах світу, і ми готові надати підтримку у цій сфері для України разом з іншими країнами та міжнародними організаціями. Молдова – це маленька країна зі скромними інструментами, але ми готові надати нашу підтримку у повоєнному відновленні України", - зазначила Санду на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у понеділок у Києві.

Вона розповіла, що вони із Зеленським обговорили економічну співпрацю й особливу увагу приділили загальним занепокоєнням щодо енергетичного сектора.

"Обидві наші сторони підтвердили готовність посилювати співпрацю, щоб гарантувати енергетичну безпеку наших держав під час блокади українських портів у Чорному морі. Молдова стала важливою транзитною країною для українських товарів. Ми готові надавати підтримку у цьому сенсі, наразі ми розвиваємо новий транзитний потенціал через залізницю та автомобільні дороги", - зазначила президент.

Теги: #молдова #санду

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:16 27.06.2022
Жорстокість і руйнування, завдані РФ Україні, - це неймовірна трагедія в самому серці Європи в 21 столітті, її не можна пробачити - президент Молдови

Жорстокість і руйнування, завдані РФ Україні, - це неймовірна трагедія в самому серці Європи в 21 столітті, її не можна пробачити - президент Молдови

18:44 27.06.2022
Молдова та Україна працюватимуть разом над реформами на шляху до ЄС - Санду

Молдова та Україна працюватимуть разом над реформами на шляху до ЄС - Санду

18:40 27.06.2022
Молдова готова і далі надавати Україні гуманітарну допомогу та приймати більше біженців – президент

Молдова готова і далі надавати Україні гуманітарну допомогу та приймати більше біженців – президент

18:24 27.06.2022
Санду: Ми робимо все можливе, щоб не дозволити Придністров'ю загрожувати Україні та Молдові

Санду: Ми робимо все можливе, щоб не дозволити Придністров'ю загрожувати Україні та Молдові

17:11 27.06.2022
Україна та Молдова домовилися про створення нових транзитних шляхів та розширення експортного потенціалу - Зеленський

Україна та Молдова домовилися про створення нових транзитних шляхів та розширення експортного потенціалу - Зеленський

16:29 27.06.2022
Україна та Молдова мають посилювати співпрацю в усіх сферах для протидії російській агресії - Зеленський

Україна та Молдова мають посилювати співпрацю в усіх сферах для протидії російській агресії - Зеленський

16:02 27.06.2022
Зеленський зустрівся у Києві з Майєю Санду

Зеленський зустрівся у Києві з Майєю Санду

14:12 27.06.2022
Президент Молдови відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь

Президент Молдови відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь

13:31 27.06.2022
Президент Молдови відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь

Президент Молдови відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь

11:37 27.06.2022
Президент Молдови прибула до Києва

Президент Молдови прибула до Києва

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У результаті ворожих обстрілів Харкова четверо людей загинули, кількість поранених зросла до 20 - поліція

У Кременчуку госпіталізовано 21 людину, 6 з них у тяжкому стані

Кількість загиблих у ТРЦ у Кременчуку зросла до 10 осіб, понад 40 поранено

Кількість убитих унаслідок вечірнього обстрілу Харкова зросла до чотирьох осіб, поранених до 19 - Синєгубов

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільним об'єктам України

ОСТАННЄ

США нададуть Україні передові засоби ППО середньої і великої дальності

Ердоган обіцяє надати докази "лицемірної позиції" Швеції та Фінляндії щодо терористичних організацій

СБУ відкрила провадження після удару по ТРЦ у Кременчуку

Прем'єр Швеції сподівається на усунення найближчим часом перешкод для вступу до НАТО

У результаті ворожих обстрілів Харкова четверо людей загинули, кількість поранених зросла до 20 - поліція

Стефанчук закликав ПА ОБСЄ присвятити підсумкову декларацію у липні темі загарбницької війни Росії проти України

Зенітники 95-ї ОДШБр збили російський вертоліт Ка-52

У Кременчуку госпіталізовано 21 людину, 6 з них у тяжкому стані

Канада запроваджує санкції проти 6 фізичних та 46 юридичних осіб із РФ

У ТРЦ у Кременчуці влучили ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22 М3 – командування ЗС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА