Ворог обстріляв Зеленодольськ, дві людини поранені - голова Дніпропетровської ОВА

Російські війська обстріляли Зеленодольську громаду з "Градів" і ствольної артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворог кілька годин тримав під прицілом Зеленодольську громаду. Тричі вдарив з "Градів" і ствольної артилерії по людях і житлу. У Зеленодольську двоє поранених - чоловік і жінка. Їм була надана медична допомога", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що в місті пошкоджені багатоповерхові будинки, а також Будинок культури і пошта.