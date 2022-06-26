Події

16:29 26.06.2022

Рятувально-пошукові роботи в ураженій ворожою ракетою багатоповерхівці в Києві тривають

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Рятувально-пошукові роботи в ураженій ворожою ракетою багатоповерхівці в Києві тривають

Рятувально-пошукові роботи в Києві в житловому будинку, куди вранці в неділю влучила ракета, тривають. За оперативними даними, одна людина загинула, з 6 постраждалих четверо госпіталізовані, повідомив мер Віталій Кличко.

"До теперішнього часу виявили тіло одного загиблого. Травм зазнали 6 мешканців будинку. Четверо з них, зокрема семирічна дівчинка, госпіталізовані. Двоє – з легкими травмами — лікуватимуться амбулаторно. За інформацією лікарів, дівчинку прооперували. Її стан стабільний і життю нічого не загрожує. Мама дівчинки - в стані середньої тяжкості", - написав Кличко в телеграм.

 

Теги: #київ #будинок #дснс #лукянівка

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