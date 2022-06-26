Події

14:21 26.06.2022

Унаслідок артобстрілу Барвінкова поранений чоловік, жінку шукають під завалами житлового будинку

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У ніч на 26 червня м.Барвінкове Харківської області був обстріляний з артилерії російськими окупаційними військами, один зі снарядів впав на територію приватного будинку, що призвело до його руйнування.

"Поранення зазнав 61-річний чоловік. Поки що невідома доля місцевої жительки: правоохоронці шукають її під завалами будинку", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.

Крім того, за цією ж статтею відкрито кримінальні провадження за фактами нічних ворожих ракетних ударів по трьох районах Харкова.

Один ракетний удар було завдано по Холодногірському району міста. Ракета потрапила на територію приватного житлового будинку, де проживало подружжя. Домоволодіння повністю зруйноване. Поранені чоловік і жінка, їх дістали з-під завалів.

Унаслідок ракетного удару і обстрілів Немишлянського району Харкова були частково зруйновані будівля лікарні і багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок пожежі повністю згоріло 5 автомобілів. За іншою адресою в тому ж районі ворожий снаряд влучив у гаражі.

Унаслідок ракетного удару по Шевченківському району міста були пошкоджені житлові будинки, господарські будівлі, автомобілі і будівля ресторану.

Теги: #обстріл #харківщина

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