Байден заявив про необхідність зберігати єдність Заходу для протистояння Росії

Президент США Джо Байден під час зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцем нагадав про важливість збереження Заходом єдності для протистояння Росії.

"Ми маємо триматися разом", - наводять європейські ЗМІ слова Байдена, який перебуває в Баварії для участі в саміті G7.

На думку Байдена, в Москві сподівалися, що західні країни не зможуть уникнути розбіжностей. "Проте цього не сталося і не станеться", - додав він.

Про збереження єдності серед західних країн заявив і канцлер ФРН Шольц.

"Ми залишаємося єдиними, ми залишаємося разом. Це наше чітке послання президенту Путіну. Радий бачити президента США Джо Байдена на саміті "Великої сімки", - написав Шольц у твіттері в неділю.