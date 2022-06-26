Події

14:11 26.06.2022

Байден заявив про необхідність зберігати єдність Заходу для протистояння Росії

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Байден заявив про необхідність зберігати єдність Заходу для протистояння Росії

Президент США Джо Байден під час зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцем нагадав про важливість збереження Заходом єдності для протистояння Росії.

"Ми маємо триматися разом", - наводять європейські ЗМІ слова Байдена, який перебуває в Баварії для участі в саміті G7.

На думку Байдена, в Москві сподівалися, що західні країни не зможуть уникнути розбіжностей. "Проте цього не сталося і не станеться", - додав він.

Про збереження єдності серед західних країн заявив і канцлер ФРН Шольц.

"Ми залишаємося єдиними, ми залишаємося разом. Це наше чітке послання президенту Путіну. Радий бачити президента США Джо Байдена на саміті "Великої сімки", - написав Шольц у твіттері в неділю.

Теги: #захід #байден #єдність

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