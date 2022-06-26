Внаслідок агресії РФ в Україні загинули понад 339 дітей, поранені 613 - Офіс генпрокурора

Станом на ранок неділі, 26 червня, внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 339 дітей, понад 613 – поранені, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Понад 952 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 26 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 339. Зросла кількість поранених - понад 613", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Ці цифри не остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області-335, Харківській – 179, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 57, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 31, Сумській – 17.

23 червня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами смт. Малорязанцеве Попаснянського району Луганської області дістали поранень двоє дітей 6 і 9 років.

Через бомбардування і обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 навчальний заклад. З них 213 зруйновані повністю.