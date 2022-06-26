Події

11:38 26.06.2022

Внаслідок агресії РФ в Україні загинули понад 339 дітей, поранені 613 - Офіс генпрокурора

1 хв читати
Внаслідок агресії РФ в Україні загинули понад 339 дітей, поранені 613 - Офіс генпрокурора

Станом на ранок неділі, 26 червня, внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 339 дітей, понад 613 – поранені, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Понад 952 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 26 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 339. Зросла кількість поранених - понад 613", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Ці цифри не остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області-335, Харківській – 179, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 57, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 31, Сумській – 17.

23 червня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами смт. Малорязанцеве Попаснянського району Луганської області дістали поранень двоє дітей 6 і 9 років.

Через бомбардування і обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 навчальний заклад. З них 213 зруйновані повністю.

Теги: #діти #жертви #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:17 26.06.2022
Кількість жертв ракетного обстрілу м. Сарни на Рівненщині зросла до 4 осіб – голова ОВА

Кількість жертв ракетного обстрілу м. Сарни на Рівненщині зросла до 4 осіб – голова ОВА

10:28 26.06.2022
РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 34850 осіб

РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 34850 осіб

08:06 26.06.2022
Українське питання буде одним із головних під час чергової зустрічі глав країн G7 – Джонсон

Українське питання буде одним із головних під час чергової зустрічі глав країн G7 – Джонсон

06:18 26.06.2022
Ракетний удар по Сарнах забрав життя трьох людей

Ракетний удар по Сарнах забрав життя трьох людей

20:05 25.06.2022
Обстріли Донецької області забрали трьох мирних мешканців за три дні, розпочато розслідування

Обстріли Донецької області забрали трьох мирних мешканців за три дні, розпочато розслідування

19:44 25.06.2022
У Баришівській ОТГ Київської області війна забрала 18 життів, готуються виплати сім'ям постраждалих

У Баришівській ОТГ Київської області війна забрала 18 життів, готуються виплати сім'ям постраждалих

11:27 25.06.2022
РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 34700 людей особового складу

РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 34700 людей особового складу

20:07 24.06.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 4677 цивільних, ще 5829 поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 4677 цивільних, ще 5829 поранено

19:51 24.06.2022
Миколаївський десантник збив російський Су-25

Миколаївський десантник збив російський Су-25

18:48 24.06.2022
ЗСУ здійснили успішні наступальні дії південнобузькому напрямку, частина окупантів залишила підготовлені до оборони позиції та відійшла – Генштаб ЗСУ

ЗСУ здійснили успішні наступальні дії південнобузькому напрямку, частина окупантів залишила підготовлені до оборони позиції та відійшла – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Удар по Києву було завдано з регіону Каспійського моря – речник Командування Повітряних сил

З постраждалого під час ракетного обстрілу будинку в Шевченківському районі Києва евакуювали 25 жителів, 4 людини госпіталізовані - Кличко

Щонайменше одна людина загинула внаслідок ракетного обстрілу багатоквартирного будинку в Шевченківському районі Києва

Двох людей госпіталізували в результаті влучення ракети до житлового будинку в Києві, під завалами є люди

Зеленський назвав російські ракетні удари по Україні "показухою", яка стратегічно нічого не вирішує

ОСТАННЄ

Російські окупанти зміцнюють оборонні позиції в Енергодарі біля Запорізької АЕС - "Енергоатом"

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом ракетного обстрілу будинку в Шевченківському районі Києва

Удар по Києву було завдано з регіону Каспійського моря – речник Командування Повітряних сил

Україна залишається в центрі уваги G7 і потребує підтримки більше, ніж будь-коли – глава ЄК і прем'єр Британії

Російська ракета знову пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС – "Енергоатом"

З постраждалого під час ракетного обстрілу будинку в Шевченківському районі Києва евакуювали 25 жителів, 4 людини госпіталізовані - Кличко

Гайдай: Лисичанськ потерпає від авіаударів, росіяни закріпилися в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському

Українські потяги долатимуть ділянку польської залізниці Медика-Перемишль під тепловозом, затримки рейсів будуть ще деякий час

З-під завалів постраждалого під час ракетного обстрілу будинку в Шевченківському районі Києва дістали жінку - громадянку РФ

Українські військові знищили російський БПЛА, який окупанти використовували для розвідки в Миколаївській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА