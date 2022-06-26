Події

11:17 26.06.2022

Кількість жертв ракетного обстрілу м. Сарни на Рівненщині зросла до 4 осіб – голова ОВА

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Кількість жертв ракетного обстрілу м. Сарни на Рівненщині зросла до 4 осіб – голова ОВА

Кількість жертв ракетного обстрілу м. Сарни напередодні ввечері зросла до 4 осіб. Всі загиблі чоловіки старше 30 років, повідомив голова Рівненської ОВВА Віталій Коваль.

"Невтішні новини з м. Сарни. Під завалами виявили ще одного загиблого. Таким чином, кількість жертв вчорашнього ракетного удару по цивільних об'єктах зросла до чотирьох осіб. Це чоловіки віком від 30 до 51 року", – написав він у телеграм-каналі в неділю вранці.

Коваль наголосив, що ще дві людини - у важкому стані.

"Підрозділи ДСНС аварійно-рятувальні роботи завершили. Працюють слідчі", - додав глава ОВА.

Як повідомлялося, російські окупанти в суботу ввечері, 25 червня, завдали ракетного удару з території Білорусі по Сарнах Рівненської та м.Ковель Волинської областей. Троє людей загинули і щонайменше четверо постраждали внаслідок ракетного удару по м. Сарни.

Теги: #жертви #ракетний #сарни

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