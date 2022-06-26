Події

11:05 26.06.2022

Українські військові знищили російський БПЛА, який окупанти використовували для розвідки в Миколаївській області

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Українські військові знищили російський БПЛА, який окупанти використовували для розвідки в Миколаївській області

Українські військові знищили безпілотний літальний апарат російських окупантів, який використовували для повітряної розвідки і наведення ворожої артилерії в Миколаївській області, повідомляє Оперативне командування (ОК) "Південь".

"Уранці, 26 червня, воїни Повітряного командування "Південь" виявили і знищили безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, яким ворог проводив повітряну розвідку і наведення артилерії Миколаївської області", - йдеться в повідомленні.

Водночас уточнюється, що в регіоні залишаються загрози ракетних ударів. "Дотримуйтесь правил безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу", - закликали в ОК.

Теги: #знищення #бпла

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