Українські військові знищили російський БПЛА, який окупанти використовували для розвідки в Миколаївській області

Українські військові знищили безпілотний літальний апарат російських окупантів, який використовували для повітряної розвідки і наведення ворожої артилерії в Миколаївській області, повідомляє Оперативне командування (ОК) "Південь".

"Уранці, 26 червня, воїни Повітряного командування "Південь" виявили і знищили безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, яким ворог проводив повітряну розвідку і наведення артилерії Миколаївської області", - йдеться в повідомленні.

Водночас уточнюється, що в регіоні залишаються загрози ракетних ударів. "Дотримуйтесь правил безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу", - закликали в ОК.