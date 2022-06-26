Щонайменше одна людина загинула внаслідок ракетного обстрілу багатоквартирного будинку в Шевченківському районі Києва

Унаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Шевченківському районі Києва в неділю вранці загинула щонайменше одна людина, повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

"Наразі нам відомо про одного загиблого. Це чоловік, найімовірніше, його дочку врятували рятувальники. Вона залишилася сиротою через… путіна", - сказав Геращенко під час спілкування з журналістами в неділю, уривок якого публікує телеканал "Дом".

Начальник Шевченківського районного управління ДСНС Сергій Шевчук додав, що врятовану дівчинку направили до медичного центру "Охматдит". Її мати досі лишається під завалами.

"Ситуація контрольована наразі. Оперативно реагуємо, максимально робимо те, що можемо, і те, чого не можемо", - наголосив Шевчук.

Раніше повідомлялося, що в неділю вранці в Києві внаслідок обстрілу сталися чотири вибухи. За інформацією мера столиці Віталія Кличка, два вибухи пролунали в Шевченківському районі, пошкоджено два житлові будинки.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що, за попередньою інформацією, російські окупанти випустили по Києву та області 14 ракет.

Згодом столичний мер поінформував, що рятувальники дістали з-під завалів семирічну дівчинку. Мати дитини намагаються вивільнити з-під обваленої плити.

Голова Нацполіції Ігор Клименко розповів журналістам, що внаслідок ракетного обстрілу Києва в неділю постраждали п'ятеро людей.