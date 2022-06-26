Події

08:45 26.06.2022

Двох людей госпіталізували в результаті влучення ракети до житлового будинку в Києві, під завалами є люди

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Двох людей госпіталізували в результаті влучення ракети до житлового будинку в Києві, під завалами є люди

Двох людей госпіталізували в результаті влучення російської ракети до житлового будинку у Шевченківському районі Києва, під завалами залишаються люди, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У житловому будинку у Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами Кличка, рятувальники та медики продовжують працювати на місці.

Пізніше він уточнив, що стан госпіталізованих громадян є стабільним. "Лікарі кажуть, що критичної загрози для їхніх життів не існує. Проте остаточну інформацію ми не можемо отримати, оскільки будівлю зруйновано", - сказав Кличко під час спілкування з журналістами в неділю, уривок  якого публікує "Суспільне".

Київський мер додав, що люди, які перебувають під завалами, живі і рятувальники роблять усе можливе для того, щоб якнайшвидше надати їм необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що в неділю вранці в Києві внаслідок обстрілу сталося чотири вибухи. За інформацією мера столиці Віталія Кличка, два вибухи сталися у Шевченківському районі, постраждали два житлові будинки.

Пізніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що, за попередньою інформацією, російські окупанти випустили по Києву та області 14 ракет.

 

Теги: #київ #постраждалі #обстріл

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