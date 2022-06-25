Події

21:40 25.06.2022

У Донецькій області знищено колону РСЗВ окупантів

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Українські військовослужбовці за підтримки Сил спеціальних операцій (ССО) знищили у Донецькій області колону окупантів, до складу якої входили реактивні системи залпового вогню "Ураган" та інша техніка, повідомляється на сторінці 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго у фейсбуці.

"Розвідники ССО України в Донецькій області виявили колону ворога, що налічувала 6 РСЗВ "Ураган", транспортно-зарядні машини, бензовози, вантажівки, машини управління вогнем, БТР і БМП. Вдало навівши артилерію, воїни ССО корегували вогонь українських гармат, поки ті розносили ворожу техніку на шмаття", - йдеться у повідомленні, опублікованому в суботу.

При цьому наголошується, що артилерія окупантів має перевагу над українською і тому завжди є пріоритетною ціллю українських військових, особливо, коли йдеться про системи великого калібру.

 

 

 

Теги: #втрати #донецька_область #ворог

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