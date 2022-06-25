Події

19:44 25.06.2022

У Баришівській ОТГ Київської області війна забрала 18 життів, готуються виплати сім'ям постраждалих

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У Баришівській ОТГ Київської області війна забрала 18 життів, готуються виплати сім'ям постраждалих

18 мешканців Баришівської об'єднаної територіальної громади Броварського району Київської області загинули під час бойових дій, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Зустрівся з місцевою владою в селі Перемога. Загалом під час бойових дій у Баришівській громаді загинули 18 людей. Наразі місцева влада планує здійснення виплат сім'ям постраждалих", - написав Кулеба у телеграмі в суботу.

За його словами, він обговорив із представниками місцевої влади питання відновлення житла, потреби вимушено переміщених осіб, підготовку до опалювального сезону та початок нового навчального року.

"Спільно з місцевою владою докладаємо зусиль для того, щоб громада відроджувалась", - написав Кулеба.

 

 

 

Теги: #війна #виплати #київська_область

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