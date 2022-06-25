Російські війська вранці обстріляли Миколаїв і область, в Костянтинівській громаді одна людина поранена

Російські війська вранці обстріляли Миколаїв і область, в Костянтинівській громаді одна людина поранена, в Першотравневій громаді значні руйнування будівель і електричного трансформатора, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Вчора вранці, 24 червня, російські окупанти обстріляли околиці Миколаєва. Ракетних ударів по територіях приватних підприємств, серед яких стоянка сільськогосподарської техніки та непрацююча база паливно-мастильних матеріалів агропідприємства. Інформації про постраждалих унаслідок обстрілу немає", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Вранці, 25 червня, місто знову зазнало обстрілу. Інформація уточнюється. Крім того, о 06.30 с.Первомайське Первомайської громади було обстріляно ворогом. В результаті - значні руйнування будівель і електричного трансформатора. Детальна інформація про наслідки уточнюється.

Також близько 06:50 зафіксовано прильоти в с.Костянтинівка Костянтинівської громади. Одна людина поранена. Після 07:00 обстріляно село Лимани Галицинівської громади.

В ОВА повідомили, що п'ятницю була обстріляна Широківська громада. Ворожі боєприпаси влучили по дорогах населених пунктів, значних пошкоджень немає, постраждалих немає.

У Миколаївському районі після вчорашніх ворожих обстрілів Горохівки Воскресенської громади виникла пожежа сухої трави і господарських будівель. У селі Новомиколаївка внаслідок обстрілу згорів житловий будинок, інші будинки отримали часткові пошкодження.