Ворог завдав ракетного удару по селищу Десна на Чернігівщині

Російські війська завдали ракетного удару по селищу Десна у Чернігівській області, повідомив голова обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Чернігів. 25 червня. Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом", - написав Чаус у телеграм-каналі.

Він закликав не публікувати фото та відео прильотів.

Водночас, Житомирська військова адміністрація також повідомляє про вибухи в Житомирській області і закликає не нехтувати повідомленнями про повітряну тривогу.

"Чути вибухи. Не нехтуйте власною безпекою і спускайтеся в укриття. Намагайтеся перебувати в безпечному місці до закінчення тривоги і не нехтуйте попередженнями", - сказано в повідомленні.