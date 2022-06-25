Події

06:59 25.06.2022

Втрати ворога за п'ятницю склали 46 осіб о/с і 10 одиниць техніки

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Втрати ворога за п'ятницю склали 46 осіб о/с і 10 одиниць техніки

За добу п'ятниці втрати російських військ становили 46 осіб о/с, 152-мм гармата, 2 танки та 7 одиниць іншої техніки, повідомляє оперативне командування "Південь".

"Підтверджені втрати противника за добу складають 46 рашистів, великокаліберна 152-міліметрова гармата "Гіацинт", 2 танки Т-72 та 7 одиниць іншої броньованої техніки", - йдеться в повідомленні.

У командуванні повідомляється, що у Бериславському районі Херсонщини ворог здійснив раптовий авіаційний наліт вертольотами, випустивши 6 некерованих ракет. Попередньо суттєвих руйнувань та постраждалих немає.

Водночас, українські штурмовики завдали авіаційного удару по скупченню противника поблизу Снігурівки, а гелікоптерами – в районі Олександрівки.

"У Миколаївській області ворог продовжує проведення повітряної розвідки, а наші підрозділи продовжують збивати безпілотні "Орлани-10". Ще одна "пташка-розвідниця" заземлена безповоротно", - повідомили в ОК "Південь".

 

 

 

Теги: #україна #втрати #ворог

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