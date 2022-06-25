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06:45 25.06.2022

Ми маємо цінувати та пишатися отриманням Україною статусу кандидата в ЄС

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Ми маємо цінувати та пишатися отриманням Україною статусу кандидата в ЄС

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що українці мають цінувати та пишатися отриманням Україною статусу держави-кандидата до Європейського Союзу.

Як зазначив глава держави, в інтернеті, на телебаченні та радіо триває діалог про те, що це означає: які умови має Україна виконати, як важко це буде зробити і скількох років це потребуватиме.

"Я хочу сказати таке: а давайте трішки порадіємо. Тихо, скромно, в душі, але порадіємо за себе, за свою державу. Давайте відчуємо момент і смак цієї миті. Уявіть, що ми підкорюємо Еверест. Досягли передостанньої точки, не озирнулися навкруги, не перевели подих, і говоримо про подальший шлях до вершини. Як важко буде подолати останній 8848 метр", - заявив Зеленський у відеозверненні в ніч на суботу.

За словами президента, українцям не варто знецінювати власний успіх.

"А може спершу згадаємо, що ми подолали 7 тис. метрів? Не будемо соромитися говорити про свої досягнення, не будемо народом з короткою пам'яттю та меншовартістю. Ми говоримо: Україні надали статус кандидата в ЄС. Давайте говорити: Україна здобула статус кандидата в ЄС. Хіба він упав нам з неба? Хіба ми мало пройшли і зробили?", - наголосив він.

Президент також зазначив, що українців не повинні лякати вимог Європейського Союзу. "Бо перед цим ми успішно виконали сотні (вимог – ІФ). Давайте не забудемо про це. Не для хвальби, а для розуміння того, що ми точно подолаємо цей шлях. Не зупиняймося. Візьмемо свій Еверест! Давайте хоч на хвилину не про те, що нас очікує, а про те, що ми змогли. Бо забуваючи про це, ми применшуємо значення цього кроку", - заявив він.

Зеленський нагадав, скільки кроків Україна вже виконала за цей час: антикорупційний суд, ЦНАП, промисловий безвіз, деолігархізація, продаж землі, диджиталізація тощо.

"Я хочу бачити нас у єдиній родині. Ми заслужили на це, усвідомили це. Усміхніться, будь ласка", - резюмував він.

 

Теги: #єс #зеленський #кандидатство

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