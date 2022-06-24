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14:09 24.06.2022

Заняття у закладах освіти розпочнуться 1 вересня переважно в офлайн-режимі за безпечної ситуації в регіоні – заступник глави Офісу президента

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Заняття у закладах освіти розпочнуться 1 вересня переважно в офлайн-режимі за безпечної ситуації в регіоні – заступник глави Офісу президента

Заняття планують розпочати 1 вересня переважно в офлайн-режимі за безпечної ситуації в регіоні, у навчальних закладах проводяться заходи щодо посилення безпеки, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Заняття планується розпочати 1 вересня переважно в офлайн-режимі за безпечної ситуації в регіоні. Для цього у закладах освіти проводяться заходи з посилення безпеки, а саме: обов'язкова перевірка навчальних закладів та прилеглих до них територій на наявність вибухонебезпечних предметів фахівцями ДСНС; готовність систем оповіщення. "Особливу увагу звертаємо на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору та слуху", - сказав він у відеозверненні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Також до початку навчального року у кожному закладі освіти має бути визначено та позначено шляхи евакуації; у кожному закладі освіти має бути відповідно обладнане укриття для всіх учасників освітнього процесу.

Крім того, створюють запаси води і медикаментів, проводяться тренування щодо дій у разі оголошення сигналу повітряної тривоги.

 

Теги: #тимошенко #освіта #навчання

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