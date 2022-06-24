Низку умов щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС можна виконати в найкоротші терміни - голова комітету Ради з євроінтеграції

Голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність") заявляє, що низку умов щодо надання статусу кандидата на вступ до ЄС можна виконати у найкоротші терміни.

"У нас є сім безпосередньо виписаних Європейською комісією умов, які перенесені до рішення Європейської Ради… І як на мене, першим пріоритетом, щоб ми могли говорити про початок переговорів про членство, має бути виконання цих умов. Деякі з них, на мою думку, не потребують божевільних зусиль, вони дуже конкретні і могли б бути реалізовані вже буквально сьогодні", - сказала вона на пресконференції у п'ятницю.

Зокрема, за її словами, йдеться про оголошення конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його призначення.

Інші умови, на її думку, потребуватимуть деяких зусиль, а також єдності та діалогу між гілками влади, бізнесом та громадськістю.

Також, за словами Климпуш-Цинцадзе, необхідно впровадити прозорий і зрозумілий механізм планування та моніторингу виконання Україною умов.

У свою чергу заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка вважає, що, окрім зосередження на виконанні умов, Україні необхідно максимально ефективно використати сам статус кандидата для налагодження співпраці з фондами Євросоюзу, у секторальній співпраці та інтеграції у різних сферах; перетин кордону, освіта тощо.

Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що Україна розраховує виконати рекомендації Європейської комісії щодо надання статусу кандидата у члени Європейського Союзу до кінця 2022 року.