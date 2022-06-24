Із початку широкомасштабної агресії РФ харківські рятувальники витягли з-під завалів будівель 179 тіл загиблих

Із початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну рятувальники Харківського гарнізону ДСНС повністю розібрали завали на понад 140 об'єктах, зруйнованих унаслідок ворожих обстрілів, вилучено тіла 179 загиблих, повідомив заступник начальника ГУ ДСНС у Харківській області Анатолій Торяник.

"На сьогодні рятувальники Харківського гарнізону провели розбір завалів на понад 140 об'єктах, на яких було врятовано понад 160 осіб і, на жаль, вилучено тіла 179 загиблих", - сказав Торяник на брифінгу у п'ятницю.

За його словами, найбільш масштабні пошукові роботи та роботи з розбору завалів проводились у Шевченківському та Київському районах Харкова, а також у Харківському районі області.

Він також повідомив, що за 4 місяці повномасштабної збройної російської агресії проти України п'ятеро співробітників Харківського гарнізону ДСНС (троє саперів і двоє рятувальників) загинули, 15 - було поранено.