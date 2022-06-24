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10:23 24.06.2022

Шмигаль: Відносини між Україною та ЄС переходять від політики сусідства до політики розширення

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Шмигаль: Відносини між Україною та ЄС переходять від політики сусідства до політики розширення

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що відносини між Україною та Європейським Союзом переходять від політики сусідства до політики розширення.

"Статус кандидата – це висока оцінка ринкових перетворень, завдяки яким ми інтегрувалися до економіки ЄС в енергетиці, цифровій сфері, митниці, транспортних перевезеннях та інших ключових галузях. Це нові перспективи та нові можливості для України. Доступ до нових програм фінансової підтримки ЄС. Це нові інвестиції, нові проєкти, нові робочі місця, а також підтримка повоєнного відновлення", - сказав він у спільному відеозверненні з президентом та спікером Верховної Ради щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

За словами прем'єра, відтепер Україна не лише перейматиме європейський досвід, а й зможе впливати на формування галузевих політик Євросоюзу, а процес інтеграції України у ЄС став незворотним.

"Відтепер за Україною юридично закріплено місце у європейській родині. А відносини між нами і ЄС переходять від політики сусідства до політики розширення", - наголосив Шмигаль.

Теги: #єс #шмигаль

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