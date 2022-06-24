24 червня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 121 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 121 RUSSIAN AGRESSION

24 червня відзначають День незалежності Шотландії, День індіанців у Перу, у Німеччині відкриття оперного фестивалю в Мюнхені, у Канаді – День Квебека.

Православна церква відзначає пам'ять святого Варнави, у католиків – свято Святого Серця Ісуса та Різдво Іоанна Хрестителя, а у мусульман – дев'ятнадцятий день місяця Рахмат.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

День басейну

24 червня щороку світ відзначає неофіційне, але дуже позитивне свято – День басейну.

Завдяки басейну ми маємо можливість зануритися в літо будь-якої пори року, насолодитись купанням. Крім того, басейн – невід'ємна частина таких видів спорту як плавання, підводне регбі, водне поло тощо.

Широке використання басейнів прийшло до нас із Великобританії у 19 столітті.

Велика ложа Англії

24 червня 1717 року, 305 років тому, представники англійських масонських лож заснували Велику ложу Англії.

Масонство - це, за одним із визначень, релігійно-етичний рух, що проголошує об'єднання людей на засадах братерства, любові, рівності та взаємодопомоги.

Свою назву, організаційну форму, ієрархію, символічні атрибути: циркуль, молоток, виска, фартух, рукавички, а також інші традиції масони запозичували у середньовічних цехових братств будівельників-мулярів.

24 червня 1717 року у Лондоні з'явилася перша масонська організація, названа "Великою ложею Англії". Її було рішенням представників чотирьох лож, які зібралися в лондонській таверні "Гусь і Деко" церкви Святого Павла.

Згодом її відділення відкрилися і в інших країнах Європи. Масони протиставляли себе феодальній державі та офіційній церкві і, тим самим, прагнули створити таємну всесвітню організацію з метою мирного об'єднання людства у релігійному братерському союзі.

Поступово у масонстві посилювалися елементи містицизму. Масони почали ототожнювати себе із середньовічними лицарськими та містичними орденами.

Оперний фестиваль у Мюнхені

Унікальна подія культурного життя не лише Європи, а й усього світу, а саме місто на півдні Німеччини – вважається одним із найбільших центрів світової оперної культури. Тому саме тут для любителів вишуканих розваг щорічно проводиться Оперний фестиваль, який стартує наприкінці червня і триває десь місяць.

День незалежності Шотландії

Щороку 24 червня у Шотландії широко відзначається національне свято – День незалежності.

24 червня 1314 року у битві при Баннокберні шотландський король Роберт Брюс розбив армію англійського короля Едуарда II, відновивши незалежність своєї країни.

Незважаючи на те, що остаточно незалежність Шотландії була підтверджена тільки в 1328 році, а згодом знову втрачена — і Шотландія, як і раніше, входить до складу Сполученого Королівства Великої Британії, але 24 червня —національне та улюблене свято шотландців, яке відзначається дуже широко та барвисто, фестивалями, танцями, концертами та народними гуляннями.

Ще цього дня:

1497 - Джон Кабот відкрив Канаду (Ньюфаундленд);

1901 - У Парижі відкрилася перша виставка 19-річного художника з Барселони Пабло Пікассо;

1934 - Столицю України перенесено з Харкова до Києва;

1963 - У студії Бі-Бі-Сі в Лондоні вперше продемонстровано побутовий відеомагнітофон.

Церковне свято

Православна церква відзначає пам'ять святого Варнави - засновника Кіпрської церкви, одного з апостолів від сімдесяти (учнів Ісуса Христа та їхніх учнів). При народженні його назвали Іосією, а прізвисько Варнава (що перекладається як "син втіхи") йому дали інші апостоли за щедрі пожертвування на користь християнської церкви.

Варнава був родом із Кіпру. У юності батьки відправили його до Єрусалиму для здобуття освіти у відомого юдейського вченого Гамаліїла. Разом із ним навчався Савл – майбутній апостол Павло. Варнава розділив із Павлом місіонерські праці, але згодом їх шляхи розійшлися. Востаннє в Євангелії він згадується через відплив на Кіпр.

За кілька століть з'явилися фальшиві описи його мандрівок. В одному з них йшлося, що він проповідував християнство на своєму рідному острові, і його побили камінням юдеї. Інше, створене в Середньовіччі, розповідає про святе з мусульманської точки зору. Мощі святого Варнави знайшли тільки в 488 році.

День святого Іоанна Хрестителя

Іоанн Хреститель – попередник Ісуса Христа у християнстві, який передбачав його пришестя, жив у пустелі аскетом і проповідував хрещення покаяння для юдеїв, хрестив у водах Йордану Ісуса Христа. Був обезголовлений царем Іродом Антіпою через наговори Іродіади. 24 червня заведено вважати його Днем народження.

Іменини: Варнава, Варфоломій, Єфрем, Марія