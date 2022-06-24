Події

07:01 24.06.2022

24 червня: Цей день в Україні та в світі

4 хв читати
24 червня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 121 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 121 RUSSIAN AGRESSION

24 червня відзначають День незалежності Шотландії, День індіанців у Перу, у Німеччині відкриття оперного фестивалю в Мюнхені, у Канаді – День Квебека.

Православна церква відзначає пам'ять святого Варнави, у католиків – свято Святого Серця Ісуса та Різдво Іоанна Хрестителя, а у мусульман – дев'ятнадцятий день місяця Рахмат.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

День басейну

24 червня щороку світ відзначає неофіційне, але дуже позитивне свято – День басейну.

Завдяки басейну ми маємо можливість зануритися в літо будь-якої пори року, насолодитись купанням. Крім того, басейн – невід'ємна частина таких видів спорту як плавання, підводне регбі, водне поло тощо.

Широке використання басейнів прийшло до нас із Великобританії у 19 столітті.

Велика ложа Англії

24 червня 1717 року, 305 років тому, представники англійських масонських лож заснували Велику ложу Англії.

Масонство - це, за одним із визначень, релігійно-етичний рух, що проголошує об'єднання людей на засадах братерства, любові, рівності та взаємодопомоги.

Свою назву, організаційну форму, ієрархію, символічні атрибути: циркуль, молоток, виска, фартух, рукавички, а також інші традиції масони запозичували у середньовічних цехових братств будівельників-мулярів.

24 червня 1717 року у Лондоні з'явилася перша масонська організація, названа "Великою ложею Англії". Її було рішенням представників чотирьох лож, які зібралися в лондонській таверні "Гусь і Деко" церкви Святого Павла.

Згодом її відділення відкрилися і в інших країнах Європи. Масони протиставляли себе феодальній державі та офіційній церкві і, тим самим, прагнули створити таємну всесвітню організацію з метою мирного об'єднання людства у релігійному братерському союзі.

Поступово у масонстві посилювалися елементи містицизму. Масони почали ототожнювати себе із середньовічними лицарськими та містичними орденами.

Оперний фестиваль у Мюнхені

Унікальна подія культурного життя не лише Європи, а й усього світу, а саме місто на півдні Німеччини – вважається одним із найбільших центрів світової оперної культури. Тому саме тут для любителів вишуканих розваг щорічно проводиться Оперний фестиваль, який стартує наприкінці червня і триває десь місяць.

День незалежності Шотландії

Щороку 24 червня у Шотландії широко відзначається національне свято – День незалежності.

24 червня 1314 року у битві при Баннокберні шотландський король Роберт Брюс розбив армію англійського короля Едуарда II, відновивши незалежність своєї країни.

Незважаючи на те, що остаточно незалежність Шотландії була підтверджена тільки в 1328 році, а згодом знову втрачена — і Шотландія, як і раніше, входить до складу Сполученого Королівства Великої Британії, але 24 червня —національне та улюблене свято шотландців, яке відзначається дуже широко та барвисто, фестивалями, танцями, концертами та народними гуляннями.

Ще цього дня:

1497 - Джон Кабот відкрив Канаду (Ньюфаундленд);

1901 - У Парижі відкрилася перша виставка 19-річного художника з Барселони Пабло Пікассо;

1934 - Столицю України перенесено з Харкова до Києва;

1963 - У студії Бі-Бі-Сі в Лондоні вперше продемонстровано побутовий відеомагнітофон.

Церковне свято

Православна церква відзначає пам'ять святого Варнави - засновника Кіпрської церкви, одного з апостолів від сімдесяти (учнів Ісуса Христа та їхніх учнів). При народженні його назвали Іосією, а прізвисько Варнава (що перекладається як "син втіхи") йому дали інші апостоли за щедрі пожертвування на користь християнської церкви.

Варнава був родом із Кіпру. У юності батьки відправили його до Єрусалиму для здобуття освіти у відомого юдейського вченого Гамаліїла. Разом із ним навчався Савл – майбутній апостол Павло. Варнава розділив із Павлом місіонерські праці, але згодом їх шляхи розійшлися. Востаннє в Євангелії він згадується через відплив на Кіпр.

За кілька століть з'явилися фальшиві описи його мандрівок. В одному з них йшлося, що він проповідував християнство на своєму рідному острові, і його побили камінням юдеї. Інше, створене в Середньовіччі, розповідає про святе з мусульманської точки зору. Мощі святого Варнави знайшли тільки в 488 році.

День святого Іоанна Хрестителя

Іоанн Хреститель – попередник Ісуса Христа у християнстві, який передбачав його пришестя, жив у пустелі аскетом і проповідував хрещення покаяння для юдеїв, хрестив у водах Йордану Ісуса Христа. Був обезголовлений царем Іродом Антіпою через наговори Іродіади. 24 червня заведено вважати його Днем народження.

Іменини: Варнава, Варфоломій, Єфрем, Марія

Теги: #іменини #якесьогоднісвято #цей_день #24червня

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:11 21.06.2022
21 червня: Цей день в Україні та в світі

21 червня: Цей день в Україні та в світі

06:45 06.06.2022
6 червня: Цей день в Україні та в світі

6 червня: Цей день в Україні та в світі

07:09 05.06.2022
5 червня: Цей день в Україні та в світі

5 червня: Цей день в Україні та в світі

07:08 01.06.2022
1 червня: Цей день в Україні та в світі

1 червня: Цей день в Україні та в світі

06:45 26.05.2022
26 травня: Цей день в Україні та в світі

26 травня: Цей день в Україні та в світі

06:58 20.05.2022
20 травня: Цей день в Україні та в світі

20 травня: Цей день в Україні та в світі

06:35 19.05.2022
19 травня: Цей день в Україні та в світі

19 травня: Цей день в Україні та в світі

06:40 15.05.2022
15 травня: Цей день в Україні та в світі

15 травня: Цей день в Україні та в світі

07:00 11.05.2022
11 травня: Цей день в Україні та в світі

11 травня: Цей день в Україні та в світі

06:49 10.05.2022
10 травня: Цей день в Україні та в світі

10 травня: Цей день в Україні та в світі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На території Білорусі відзначається нарощування системи інженерно-фортифікаційного обладнання

США виділяють Україні ще $450 млн для сфери безпеки

Європейська рада оприлюднила рішення щодо надання Україні статусу кандидата у члени ЄС

Євросоюз ухвалив одне з найважливіших рішень для України за 30 років – Зеленський на Єврораді

Президент Єврокомісії переконана, що Україна швидко і важко працюватиме, щоб виконати умови, необхідні для початку переговорів із вступу

ОСТАННЄ

Ворог обстріляв дві громади на Дніпропетровщині, постраждалих немає

На півдні України знищено 44 окупанти, 2 гармати, кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки

Ворог обстріляв Запорізьку область, попередньо пошкоджено об'єкти інфраструктури

Ворог обстріляв Юнаківську громаду фосфорними снарядами, постраждала дитина

На саміті НАТО Байден повідомить плани посилення оборони альянсу

Із надання Україні статусу кандидата в ЄС починається її нова історія

Стендові випробування ракети для місячної місії США завершено

На території Білорусі відзначається нарощування системи інженерно-фортифікаційного обладнання

США додатково надішлють в Україну системи HIMARS, снаряди, гранатомети, патрульні катери

Влада США заборонила продаж усіх електронних сигарет Juul на території країни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА