Російські загарбники наносять артилерійські та авіаудари по цивільній інфраструктурі на Харківському та Південнобузькому напрямках

Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії, а також із літаків, на Харківському та Південнобузькому напрямках, повідомляє Генштаб Збройних сил України.

"На Харківському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Печеніги, Хрестище, Мосьпанове, Старий Салтів, Руські Тишки та Пришиб", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що на Південнобузькому напрямку окупанти активних наступальних дій не вели, проте обстрілювали цивільну інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Добрянка, Миколаївка та Трудолюбівка.

"Завдали авіаудару по позиціях наших військ неподалік Князівки. З метою виявлення змін в положенні наших підрозділів та корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА", - наголошують у Генштабі.

Там додають, що на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання щодо прикриття білорусько-українського кордону.

"Із військовими комісаріатами окремих областей проводяться мобілізаційні навчання, де відпрацьовуються питання оповіщення та комплектування військових частин", – уточнюють військові.

У відомстві також повідомляють, що на Сіверському напрямку російські окупанти продовжують забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старі Вирки, Атинське та Старикове.

"Не відчуваючи підтримки серед жителів на тимчасово захоплених українських територіях, окупанти бояться тотального спротиву місцевого населення. У зв’язку з цим вони вчиняють незаконні обшуки, проводять затримання і арешти. Наші підрозділи продовжують виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та б’ють окупантів у ближніх боях", - підсумували у Генштабі.