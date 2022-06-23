Події

19:23 23.06.2022

Російські загарбники наносять артилерійські та авіаудари по цивільній інфраструктурі на Харківському та Південнобузькому напрямках

2 хв читати
Російські загарбники наносять артилерійські та авіаудари по цивільній інфраструктурі на Харківському та Південнобузькому напрямках

Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії, а також із літаків, на Харківському та Південнобузькому напрямках, повідомляє Генштаб Збройних сил України.

"На Харківському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Печеніги, Хрестище, Мосьпанове, Старий Салтів, Руські Тишки та Пришиб", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що на Південнобузькому напрямку окупанти активних наступальних дій не вели, проте обстрілювали цивільну інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Добрянка, Миколаївка та Трудолюбівка.

"Завдали авіаудару по позиціях наших військ неподалік Князівки. З метою виявлення змін в положенні наших підрозділів та корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА", - наголошують у Генштабі.

Там додають, що на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання щодо прикриття білорусько-українського кордону.

"Із військовими комісаріатами окремих областей проводяться мобілізаційні навчання, де відпрацьовуються питання оповіщення та комплектування військових частин", – уточнюють військові.

У відомстві також повідомляють, що на Сіверському напрямку російські окупанти продовжують забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старі Вирки, Атинське та Старикове.

"Не відчуваючи підтримки серед жителів на тимчасово захоплених українських територіях, окупанти бояться тотального спротиву місцевого населення. У зв’язку з цим вони вчиняють незаконні обшуки, проводять затримання і арешти. Наші підрозділи продовжують виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та б’ють окупантів у ближніх боях", - підсумували у Генштабі.

 

 

 

Теги: #обстріли #цивільна_інфраструктура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:53 23.06.2022
За добу харківські рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, з-під завалів витягли тіла п’яти загиблих

За добу харківські рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, з-під завалів витягли тіла п’яти загиблих

07:11 23.06.2022
У середу внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинули 7 мирних жителів

У середу внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинули 7 мирних жителів

22:16 22.06.2022
Обстріли окупантів забрали життя 4 мирних жителів Донеччини в середу

Обстріли окупантів забрали життя 4 мирних жителів Донеччини в середу

22:04 22.06.2022
У Сумській області в результаті обстрілу загинула людина, двоє поліцейських зазнали поранень підірвавшись на міні

У Сумській області в результаті обстрілу загинула людина, двоє поліцейських зазнали поранень підірвавшись на міні

14:15 22.06.2022
У Чугуєві рятувальники витягли тіла двох жінок з-під завалів котельні, зруйнованої ворожими обстрілами

У Чугуєві рятувальники витягли тіла двох жінок з-під завалів котельні, зруйнованої ворожими обстрілами

12:10 22.06.2022
По Миколаєву вдарили сім російських ракет

По Миколаєву вдарили сім російських ракет

08:09 22.06.2022
У результаті ворожого нічного обстрілу Дніпропетровщини немає електроенергії та газу у Великій Костромці

У результаті ворожого нічного обстрілу Дніпропетровщини немає електроенергії та газу у Великій Костромці

06:27 22.06.2022
За уточненими даними, внаслідок артобстрілу Чугуєва 6 людей загинули, ще 6 поранені

За уточненими даними, внаслідок артобстрілу Чугуєва 6 людей загинули, ще 6 поранені

20:39 21.06.2022
У вівторок на Харківщині 15 людей загинули, 16 поранені в результаті ворожого обстрілу

У вівторок на Харківщині 15 людей загинули, 16 поранені в результаті ворожого обстрілу

18:30 21.06.2022
Унаслідок ворожих обстрілів у вівторок у Харкові 5 людей убито, 11 поранено - поліція

Унаслідок ворожих обстрілів у вівторок у Харкові 5 людей убито, 11 поранено - поліція

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США можуть оголосити в четвер про нову військову допомогу Україні на $500 млн, включно з РСЗВ HIMARS

Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру та позиції української армії на Донбасі, ЗСУ дають відсіч загарбникам

У Брюсселі розпочалося засідання Євроради, на якому, як очікується, Україна набуде статусу кандидата в ЄС

Окупанти мають вогневу перевагу, ЗСУ ведуть маневрену оборону – головнокомандувач

Білорусь може надати РФ своє озброєння та військову техніку для бойових дій в Україні - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

100 тисяч книг українською мовою надруковано для дітей вимушених переселенців у різних країнах Європи

США можуть оголосити в четвер про нову військову допомогу Україні на $500 млн, включно з РСЗВ HIMARS

Верховний суд США ухвалив: Мати при собі зброю за межами будинку дозволено

Київська обладміністрація затвердила програму "Нова оселя" із бюджетом 2,8 млрд грн

Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру та позиції української армії на Донбасі, ЗСУ дають відсіч загарбникам

У Чорному й Азовському морях залишаються 5 носіїв російських ракет, готових до завдання ударів по території України, – Генштаб ЗСУ

Із Лисичанська вдалося евакуювати 34 осіб

Україна подала ще один позов проти РФ до ЄСПЛ

ЄМС підтвердила рішення про перенесення "Євробачення-2023" з України в іншу країну через війну

На південному напрямку ЗСУ знешкодили ворожу ДРГ і завдали удару по командно-спостережному пункту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА