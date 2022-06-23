Україна подала ще один позов проти РФ до ЄСПЛ

Міністерство юстиції подало новий позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), у позові Україна звинувачує російську владу в порушеннях Європейської конвенції з прав людини у зв’язку з незаконним вторгненням на суверенну територію України, повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

"Продовжуючи розпочату у 2014 році агресію на півдні та сході України, Російська Федерація 24 лютого 2022 року здійснила повномасштабне вторгнення в Україну з єдиною метою - повалення демократично обраного уряду України та подальшим знищенням суверенітету України. Заява України спрямована на якнайшвидше припинення жахливих та масових порушень прав людини, яке здійснює Росія, та подана в інтересах і фізичних, і юридичних осіб, які постраждали внаслідок загарбницьких дій Росії в Україні", - наводить слова Малюськи пресслужба Мін'юсту.

Міністр наголосив, що щодня на всій території України країна-агресор невибірково та непропорційно застосовує військові сили та кошти проти цивільного населення та майна громадян, порушуючи всі відповідні норми міжнародного права.

Документ, поданий сьогодні Україною, стосується "кричущих" порушень РФ прав людини на початковому етапі війни й описує події від початку російського вторгнення вранці 24 лютого 2022 року до фактичного виведення її сухопутних військ з околиць Києва та інших міст на півночі 7 квітня 2022 року.

"Скарги про порушення з боку Росії протягом наступного періоду буде направлено до ЄСПЛ у наступних доповненнях до заяви", - додали в Мін'юсті.

У рамках цього позову Україна вимагає, крім повного виведення російських військ, грошової компенсації потерпілим сторонам. На першому етапі російського військового вторгнення збитки сягнули щонайменше $80 млрд.

РФ вчинила безліч найважчих порушень Конвенції, зокрема порушення права на життя (стаття 2), заборони катувань (стаття 3), права на свободу і недоторканність (стаття 5), права на повагу до приватного та сімейного життя (стаття 8), права на свободу думки та вираження (статті 9 і 10), свободу зібрань та асоціацій (стаття 11) та право на захист власності (ст. 1 Протоколу 1).