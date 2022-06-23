П'ятизірковий готель Hilton Kyiv відновлює роботу з 1 липня 2022 року, повідомили у пресслужбі компанії у фейсбуці у четвер.

При цьому компанія наголошує, що безпека гостей та членів команди залишаються ключовим пріоритетом у складні часи. Зокрема, для її забезпечення відповідно до рекомендацій держорганів компанія додала низку заходів безпеки, для тимчасового притулку надається підземний паркінг будівлі.

Hilton - одна з провідних світових готельних компаній, що об'єднує 18 брендів та понад 1 млн номерів у 122 країнах світу. В Україні перший готель мережі Hilton Hotels & Resorts відкрився 26 березня 2014 року в столиці - п'ятизірковий Hilton Kyiv. Наприкінці 2021 року повідомлялося, що готельна компанія Hilton уклала франчайзингову угоду з девелопером Gefest Group (Одеса) щодо реалізації проєкту готелю в Одесі, відкриття якого заплановано на весну 2025 року.