Події

12:09 23.06.2022

Готель Hilton Kyiv відновлює роботу з 1 липня

1 хв читати

П'ятизірковий готель Hilton Kyiv відновлює роботу з 1 липня 2022 року, повідомили у пресслужбі компанії у фейсбуці у четвер.

При цьому компанія наголошує, що безпека гостей та членів команди залишаються ключовим пріоритетом у складні часи. Зокрема, для її забезпечення відповідно до рекомендацій держорганів компанія додала низку заходів безпеки, для тимчасового притулку надається підземний паркінг будівлі.

Hilton - одна з провідних світових готельних компаній, що об'єднує 18 брендів та понад 1 млн номерів у 122 країнах світу. В Україні перший готель мережі Hilton Hotels & Resorts відкрився 26 березня 2014 року в столиці - п'ятизірковий Hilton Kyiv. Наприкінці 2021 року повідомлялося, що готельна компанія Hilton уклала франчайзингову угоду з девелопером Gefest Group (Одеса) щодо реалізації проєкту готелю в Одесі, відкриття якого заплановано на весну 2025 року.

Теги: #київ #hilton #нерухомість

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:45 22.06.2022
Керівникові будівельної компанії оголосили про підозру у привласненні 2 млн грн на реконструкцію собору святого Юра у Львові – СБУ

Керівникові будівельної компанії оголосили про підозру у привласненні 2 млн грн на реконструкцію собору святого Юра у Львові – СБУ

16:56 21.06.2022
"ДТЕК" почав впроваджувати у Києві дистанційне зняття показів електролічильників

"ДТЕК" почав впроваджувати у Києві дистанційне зняття показів електролічильників

15:11 21.06.2022
Загальні втрати торговельних центрів за 4 міс. війни становили майже $10 млрд - УРТЦ

Загальні втрати торговельних центрів за 4 міс. війни становили майже $10 млрд - УРТЦ

14:32 21.06.2022
Війна ставить під загрозу значну частину іпотечного портфеля - НБУ

Війна ставить під загрозу значну частину іпотечного портфеля - НБУ

13:03 21.06.2022
У Києві масово перевірять лотки з продажу шаурми

У Києві масово перевірять лотки з продажу шаурми

10:26 21.06.2022
Перейменування майже 300 об'єктів у Києві підтримали понад 6,5 млн українців

Перейменування майже 300 об'єктів у Києві підтримали понад 6,5 млн українців

08:21 21.06.2022
Із 22 червня у Києві буде закрито рух Південним мостом для приватного транспорту

Із 22 червня у Києві буде закрито рух Південним мостом для приватного транспорту

19:14 20.06.2022
Ексмеру Києва Черновецькому повідомлено про підозру щодо факту поширення публічних закликів до зміни кордонів території України

Ексмеру Києва Черновецькому повідомлено про підозру щодо факту поширення публічних закликів до зміни кордонів території України

15:04 20.06.2022
Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про розвиток мережі цивільних укриттів

Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про розвиток мережі цивільних укриттів

14:26 20.06.2022
Усі сквери та парки Києва перевірені на наявність вибухонебезпечних предметів

Усі сквери та парки Києва перевірені на наявність вибухонебезпечних предметів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти від початку вторгнення в Україну втратили понад 1,5 тис. танків

Ця війна має завершитися справедливим трибуналом

Ми маємо дійти до перемоги раніше, ніж у 1945 році – Зеленський

ПАРЄ ухвалила три резолюції щодо України – голова делегації ВР

У Брюсселі відбудеться історичний саміт, на якому, як очікується, Україна набуде статусу кандидата в члени ЄС

ОСТАННЄ

Суд у Львові проводить попереднє засідання за обвинуваченням Медведчука у держзраді та замаху на розкрадання національних цінностей

В Україні найближчими днями утримається прохолода, у низці областей очікуються дощі з грозами

У Миколаєві оголошено загрозу артобстрілу, чути вибухи – мер

Італія продовжить залучати кошти на відновлення Бучі - мер Бергамо

МКТ та МТНК можна буде скласти у 21 області України, Києві та у 13 країнах Європи - УЦОЯО

Українські біженці зможуть влаштуватись на роботу в Ізраїлі з 1 липня

Потік на виїзд через західний кордон України останні два дні помітно більше ніж потік на в'їзд – Держприкордонслужба

Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі - голова ОВА

Спостерігається тренд повернення українців додому, трійку популярних поїздів у червні очолив "Ужгород - Харків" - УЗ

На Сумщині машина поліції підірвалася на міні, одна людина загинула, семеро поранені – голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА