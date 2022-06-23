Події

08:08 23.06.2022

Ударна авіація на сході знищила ротно-тактичну групу противника та укріпрайон окупантів

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Ударна авіація на сході знищила ротно-тактичну групу противника та укріпрайон окупантів

Минулої доби середи, 22 червня, ударна авіація завдала кілька авіаударів по позиціям противника, було знищено ротно-тактичну групу та укріпрайон окупантів, повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

"22 червня в Донецькій області ударні групи штурмовиків Су-25 і бомбардувальників Су-24м завдали кілька авіаударів по ворожих позиціях. На східному напрямку завдано вогневого ураження ротно-тактичної групи противника, також знищено один укріпрайон окупантів", - йдеться в ранковому повідомленні в фейсбуці.

Також наголошується, що в українських лісах та угіддях продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети. Зокрема, на Вінниччині лісничі виявили ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил 21 травня. Її збили зенітною ракетою на шляху до цілі, тому бойова частина ракети неушкоджена.

У Командуванні наголосили, що уламки ракет або інших боєприпасів надзвичайно небезпечні. "Бойова частина виявленої ракети становить 400 кілограмів. При їх виявленні одразу повідомляйте органи влади, поліцію чи військових", - наголосили військові.

 

 

 

Теги: #україна #повітря #втрати #ворог

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