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22:24 22.06.2022

Коли захищаєш демократію, іноді треба діяти недемократично – Зеленський, виступаючи перед канадськими студентами

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Коли захищаєш демократію, іноді треба діяти недемократично – Зеленський, виступаючи перед канадськими студентами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у ситуації, коли потрібно захищати демократію в державі, іноді необхідно діяти недемократично.

Глава держави констатував, що до моменту повномасштабного російського вторгнення Україна не перебувала в умовах такого воєнного стану, тому потрібно було реагувати дуже швидко й іноді досить жорстко.

"Коли ти захищаєш демократію, не може бути питання, що всі твої інструменти демократичні. Тому що демократія – це можливість і діалогу, і права вибору, і свобода. Все це правильно. Але коли йде війна, немає часу на діалог. На жаль. Немає часу на дискусію. Бо час рахується не на секунди, не на хвилини, час рахується людьми. Кількістю тих, хто вижив, і кількістю загиблих", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання канадських студентів.

За його словами, чіткі та жорсткі правила, чіткі та швидкі кроки без діалогу, розмов – "це вже не про демократію".

"Я маю констатувати: щоб захистити свободу і демократію в державі, іноді треба діяти швидко і недемократично. Але коли закінчиться війна, це дасть свої результати", - сказав він.

Теги: #війна #демократія

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