Події

19:28 22.06.2022

Більшість окупантів виїжджає з Маріуполя у бік Бердянська та Пологів

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Більшість окупантів виїжджає з Маріуполя у бік Бердянська та Пологів

Російські окупанти вивели значну частину свого контингенту з м. Маріуполь Донецької області, помічено їхнє пересування у бік окупованої частини Запорізької області, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти змінили тактику контролю пересування. При тому частіше використовується контроль мобільними групами, що раптово з’являються в різних районах міста. Зміна тактики пов’язана з виводом більшості військового залишку окупантів з міста на інші ділянки фронту. Банальна нестача ресурсу. Зокрема, другий день поспіль великі колони техніки залишають Маріуполь та Маріупольській район в напрямку Бердянськ-Пологи", - написав Андрющенко у Телеграм у середу.

При цьому він наголосив на низькому моральному дусі окупантів, а серед мешканців окупованих районів Донецької області – небажання участі у війні.

 

 

 

Теги: #війна #маріуполь #ситуація

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