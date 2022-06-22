Більшість окупантів виїжджає з Маріуполя у бік Бердянська та Пологів

Російські окупанти вивели значну частину свого контингенту з м. Маріуполь Донецької області, помічено їхнє пересування у бік окупованої частини Запорізької області, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти змінили тактику контролю пересування. При тому частіше використовується контроль мобільними групами, що раптово з’являються в різних районах міста. Зміна тактики пов’язана з виводом більшості військового залишку окупантів з міста на інші ділянки фронту. Банальна нестача ресурсу. Зокрема, другий день поспіль великі колони техніки залишають Маріуполь та Маріупольській район в напрямку Бердянськ-Пологи", - написав Андрющенко у Телеграм у середу.

При цьому він наголосив на низькому моральному дусі окупантів, а серед мешканців окупованих районів Донецької області – небажання участі у війні.