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17:12 22.06.2022

Конкретних домовленостей щодо проведення переговорів за участю України, РФ, Туреччини та ООН стосовно вивезення зернових не досягнуто - МЗС

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Конкретних домовленостей щодо проведення переговорів за участю України, РФ, Туреччини та ООН стосовно вивезення зернових не досягнуто - МЗС

Конкретних домовленостей щодо проведення чотиристоронніх переговорів за участю України, Росії, Туреччини та ООН стосовно вирішення питання вивезення зернових із заблокованих Росією українських морських портів наразі не досягнуто, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Україна вітає зусилля Генерального секретаря ООН для вирішення питання вивезення зернових із заблокованих Росією українських морських портів. Наразі тривають експертні консультації між зацікавленими сторонами. Конкретних домовленостей щодо проведення чотиристоронніх переговорів за участю України, Росії, Туреччини та ООН наразі не досягнуто", – сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

Він наголосив, що, як і раніше, принциповим елементом української позиції залишаються безпекові питання.

Раніше делегація міністерства оборони Туреччини після візиту до РФ повідомила про досягнення розуміння щодо проведення чотиристоронніх переговорів за участю України та ООН.

Теги: #зерно #мзс #ситуація

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