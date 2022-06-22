Лідерами за кількістю шахраїв, які займаються розкраданням гумдопомоги, є Київ та Львівщина, слідом ідуть Харківська та Кіровоградська області – Монастирський

Найбільше випадків розкрадання гуманітарної допомоги українські правоохоронці фіксують у Києві, Львівській, Харківській та Кіровоградській областях, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то у нас два таких лідери з шахрайства (з гумдопомогою – ІФ-У), це Київ та Львівська область. Це там, де найбільше є випадків (розкрадання гумдопомоги – ІФ-У). Далі за ними йдуть Харківська область та Кіровоградська", - зазначив Монастирський в ефірі телемарафону у середу.

За його словами, найчастіше шахраї привласнюють автомобілі, закуплені для української армії, пальне, медикаменти, бронежилети, продукти харчування. Водночас частина з викритих правоохоронцями схем, за словами глави МВС, була організована росіянами.

"Дуже часто збирають і "хантерять", скажімо так, російські кібершахраї. Вони спеціально... створюють телеграм-канали. Потім уже ми розуміємо, що за ними стояли росіяни, які збирали цю допомогу", - наголосив міністр.

Він висловив сподівання, що кількість таких злочинів зменшиться завдяки злагодженій роботі правоохоронної та судової систем, що зробить покарання за шахрайство невідворотним для злочинців.