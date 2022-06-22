За добу харківські рятувальники здійснили 48 оперативних виїздів, піротехніки знищили 31 боєприпас

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 48 оперативних виїздів, 37 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 16 пожеж, спричинених обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Індустріальному (4), Київському (2) та Слобідському (1) районах Харкова, а також Чугуївському (4), Ізюмському (3), Куп'янському (1) та Богодухівському (1) районах області. Горіли приватні будинки та господарські будівлі, гаражі та автомобілі, складські приміщення, адміністративні та інші будівлі", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Три пожежі, пов'язані з військовими діями, сталися одночасно у Чугуївському районі області. Там горіли: 2 гаражі на площі 90 кв. та торговельний павільйон на території автостанції площею 20 м. кв. У результаті цих обстрілів щонайменше постраждали 3 особи та 6 загинули. До ліквідації цих пожеж було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та близько 20 фахівців особового складу ДСНС.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 31 ворожий боєприпас.