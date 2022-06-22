У Запоріжжі двоє мирних жителів підірвалися на міні, закладеній росіянами

Двоє мирних жителів Запорізької області підірвалися на міні, намагаючись самостійно евакуюватися з окупованої території, повідомляє пресслужба Запорізької обласної прокуратури.

"У районі села Мала Токмачка Пологівського району (Запорізька область) двоє мирних жителів підірвалися на міні, виїжджаючи з окупованої території автомобілем "Нива", - сказано в повідомленні.

Постраждалих госпіталізовано з тяжкими пораненнями.

У прокуратурі зазначають, що поле та ґрунтову дорогу біля населеного пункту Мала Токмачка замінували російські окупанти.

Слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни).

У прокуратурі зазначили, що це не перший випадок, де мирні жителі постраждали на ворожих мінах, встановлених російськими окупантами на пересіченій місцевості.