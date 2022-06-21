Події

20:59 21.06.2022

У бомбосховищах заводу "Азот" у Сєвєродонецьку залишаються 568 людей, зокрема 38 дітей

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У бомбосховищах заводу "Азот" у Сєвєродонецьку залишаються 568 людей, зокрема 38 дітей

У бомбосховищах заводу "Азот", розташованому у Сєвєродонецьку (Луганська обл.), залишаються 568 людей, серед яких 38 дітей, заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ми періодично спілкуємося з цими людьми. Зрозуміло, що доїхати до них спокійно ми вже не можемо. Але поліція та нацгвардійці, які обороняють там територію, з ними спілкуються. Ми навіть відео для них записували, пропонували виїжджати, але не хочуть вони. Говорять: "Ми тут залишимося. Якби ми хотіли, то вже виїхали б"... Вивезти примусово ми не можемо, тому що ми займаємося евакуацією, а не депортацією людей", - сказав Гайдай в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що в осіб, які залишилися в бомбосховищах "Азоту", є вода, продукти харчування та "легкі" медикаменти.

 

Теги: #завод #бомбосховище #луганська_область

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