Україна підключає ООН, МКЧХ і декілька держав, які мають вплив на Росію, до процесу обміну військовополонених - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна підключає Організацію Об'єднаних Націй, Міжнародний комітет Червоного Хреста і декілька держав, які мають той чи інший вплив на Росію, до процесу обміну військовополонених.

"Ми маємо робити все на політичному рівні. Ми підключаємо максимально партнерів до цього процесу - і Міжнародний комітет Червоного Хреста, і ООН, і декілька держав, які мають той чи інший вплив на окупантів", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Люксембургу у Києві у вівторок.

За словами глави держави, він не має наразі інформації щодо умов тримання українських полонених і допомоги, яку їм надають.

"Дуже хочеться, щоб обмін відбувався. Щоб ті чи інші партнери, які брали на себе зобов'язання допомагати з обміном, справді дотрималися свого слова. Ми в це не лише віримо. Ми працюємо. Робота відбувається на майданчику ГУР. Вони керують цим процесом", - зазначив президент.