Події

11:17 21.06.2022

На Київщині на сьогодні знайдено 1333 тіла загиблих українців – начальник облполіції

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На Київщині на сьогодні знайдено 1333 тіла загиблих українців – начальник облполіції

Станом на 21 червня у Київській області знайдено 1333 тіла місцевих жителів, які загинули від рук окупантів, 213 тіл ще не ідентифіковано, ще 300 осіб вважаються зниклими безвісти, повідомив начальник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

"На жаль, ми продовжуємо знаходити тіла наших загиблих громадян... На сьогодні маємо вже 1333 тіла загиблих українців, які вже оглянуті слідчими та передані до судово-медичних установ", - сказав Нєбитов у вівторок в ефірі телемарафону.

За його словами, більше ніж половина знайдених українців загинула від стрілецької зброї.

Нєбитов розповів, що в останньому знайденому правоохоронцями похованні було сім тіл. "Фактично люди були поховані шарами… у кожного з них постріли в коліна та в голову. Вони були знайдені у цивільному, на сьогодні триває процес їх ідентифікації", - додав Нєбитов.

Загалом, як зазначив начальник главку, на Київщині не упізнано ще 213 тіл.

Ще 300 людей, за його словами, вважаються зниклими безвісти.

Теги: #поліція #тіла #київська_область

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