Події

22:10 20.06.2022

На сході України знищено 2 склади боєприпасів та 20 одиниць техніки окупантів

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На сході України знищено 2 склади боєприпасів та 20 одиниць техніки окупантів

Російські окупанти в понеділок втратили 106 осіб особового складу, 20 одиниць техніки, включно з танком і двома безпілотними літальними апаратами, а також два склади боєприпасів у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Сьогодні, 20 червня, втрати ворога становили: особового складу – 106, танків – 1, БТР – 1, МТЛБ – 2, артилерійських систем – 2, мінометів – 5, АТТ – 7, БПЛА – 2, склад із б/п – 2", - повідомляється на сторінці ОТУ "Схід" у фейсбуці в понеділок увечері.

 

Теги: #рф #війна #втрати

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