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18:04 20.06.2022

В Україні з'явиться спеціальний представник у справах Африки – Зеленський

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В Україні з'явиться спеціальний представник у справах Африки – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір розширити відносини країни з Африканським Союзом.

"Саме під час моєї каденції затверджена перша Стратегія розвитку відносин України з державами Африки. Буде активізовано діалог з усіма країнами континенту. Найближчим часом запрацює і спеціальний представник України у справах Африки", - сказав він, виступаючи у понеділок за допомогою відеозв'язку на засіданні Бюро Асамблеї Африканського Союзу.

За дорученням президента, сказав він, готується перше в історії нашої держави регіональне турне міністра закордонних справ України державами Субсахарської Африки. За словами Зеленського, він також ініціює візити до країн Африки представників Верховної Ради України.

"Я запрошую вас відвідати нашу державу вже зараз, щоб оновити наші зв’язки на двосторонньому рівні. І пропоную вже почати готувати – за нашим спільним бажанням – велику політико-економічну конференцію "Україна – Африка", - заявив президент.

Він нагадав, що "в багатьох країнах Африканського Союзу добре знають Україну економічно і в освітній сфері. Наші зв'язки справді дуже давні. Наші спеціалісти будували підприємства у ваших країнах ще за радянських часів. Ваші студенти навчалися в наших університетах і навчаються зараз".

"До 24 лютого понад 300 українських "блакитних шоломів" виконували завдання у складі шести місій ООН. А наш національний контингент, зокрема 18 окремий вертолітний загін, був важливою частиною Місії ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго", - сказав він. Зеленський додав: "Саме на цій основі взаємин, що існували багато років, маємо збудувати нову політичну історію".

"Якби не російська війна, ви зараз перебували б у зовсім іншому становищі – абсолютно безпечному. Ось чому, щоб не було голоду, повинні закінчитись і намагання таких держав, як Росія, повернутися до загарбницької політики колоніалізму", - сказав Зеленський.

Теги: #африка #спецпредставник

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