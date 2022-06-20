У 25% шкіл підтверджено наявність укриттів - Шкарлет

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що у 25% шкіл підтверджено наявність укриттів.

"На сьогодні 25% уже підтверджених укриттів (у школах - ІФ)", - сказав Шкарлет в ефірі національного телемарафону в понеділок удень.

Міністр зазначив, що відомство працює з Державною службою з надзвичайних ситуацій щодо оцінки рівня безпеки у школах кожної із громад.

Зокрема, опрацьовують наявність укриттів поблизу закладів освіти, якщо таких немає у самих школах.