Події

16:01 20.06.2022

У 25% шкіл підтверджено наявність укриттів - Шкарлет

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У 25% шкіл підтверджено наявність укриттів - Шкарлет

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що у 25% шкіл підтверджено наявність укриттів.

"На сьогодні 25% уже підтверджених укриттів (у школах - ІФ)", - сказав Шкарлет в ефірі національного телемарафону в понеділок удень.

Міністр зазначив, що відомство працює з Державною службою з надзвичайних ситуацій щодо оцінки рівня безпеки у школах кожної із громад.

Зокрема, опрацьовують наявність укриттів поблизу закладів освіти, якщо таких немає у самих школах.

Теги: #укриття #школи

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