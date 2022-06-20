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14:33 20.06.2022

Україна має бути учасницею проєкту "Тримор'я" - Зеленський

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Україна має бути учасницею проєкту "Тримор'я" - Зеленський

Україна має стати учасницею проєкту "Тримор'я", заявив у понеділок на саміті проєкту, виступаючи за допомогою відеозв'язку, президент України Володимир Зеленський.

"Україна має бути учасницею ініціативи "Трьох морів". Це неправильно, що наша держава опинилася за межами цієї чудової ініціативи", - сказав він.

Зеленський запропонував "посилити трактування співпраці в рамках "Тримор'я", наголосивши на важливості логістики. "Саме держави "Тримор'я" - це наш зв'язок із вільним світом. Постачання зброї для України, постачання палива, транспортні потоки, зелені коридори для експорту українського продовольства, міграція людей - все це працює через територію держав-учасниць цієї ініціативи", - сказав президент.

Говорячи про співпрацю у сфері енергетики, Зеленський нагадав, що Україна має одні з найбільших у регіоні сховища газу. "Використовуючи можливості інтерконекторів Польща - Словаччина, Польща - Україна ми можемо задовольнити потреби всіх країн "Тримор'я". Наш експорт електрики може стати нашим внеском до енергобалансу ваших країн. І допоможе вам стати незалежними від російського енергетичного тиску", - наголосив Зеленський.

За його словами, "ми маємо зробити все, щоб транс'європейський коридор Via Carpathia запрацював на 100 відсотків, об'єднавши Північну та Південну Європи". Зеленський зазначив, що Україна може відігравати роль одного із логістичних центрів. "Ми можемо приєднатися до Via Carpathia вже наразі", - сказав він.

"Ми маємо працювати над розширенням пунктів пропуску на кордонах України, можемо надати підтримку багатьом інфраструктурним проєктам у сфері диджиталізації, посилити наші регіональні цифрові зв'язки", - заявив президент.

Він також закликав членів проєкту взяти участь у відновленні України як "найбільшому проєкті нашого покоління".

"Ініціатива трьох морів" (ІТМ), також відома як "Балто-Адріато-Чорноморська ініціатива" (БАЧІ) або "Тримор'я", є об'єднанням дванадцяти держав Євросоюзу, розташованих у Центральній та Східній Європі. Територія країн-учасниць має вихід до Адріатичного, Балтійського та Чорному морів.

Теги: #зеленський #триморя

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