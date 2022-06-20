Ткаченко закликав країни G7 надати підтримку культурі та медіа в Україні

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав країни "Великої сімки" (G7) надати реальну підтримку українським медіа та працівникам сфери культури.

"Закликав найбільші та найсильніші демократії світу переходити до реальних дій та реальної підтримки, яка виражатиметься саме у грошах, які йтимуть на конкретні потреби в Україні: на підтримку наших медіа, які працюють уже 116 діб цілодобово і без прибутку в Україні, та на підтримку сфери культури та її працівників в Україні. Нам потрібна підтримка наших людей та реальна допомога партнерів тут - в Україні", - наводить слова Ткаченка пресслужба міністерства за результатами участі в онлайн-зустрічі міністрів медіа та культури "Великої сімки".

За його словами, Росія веде агресивну інформаційну війну, вкладаючи у це величезні кошти, і "взагалі намагається стерти з землі українську культуру та ідентичність".