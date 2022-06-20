Окупанти з реактивної артилерії обстріляли район навколо Лисичанська

Російські окупанти з реактивної артилерії обстріляли Лисичанськ та населені пункти біля нього, зафіксовано три авіанальоти, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Навколо Лисичанська завдано трьох авіаударів, у Сєвєродонецьку – бої. Значні руйнування житлового фонду в Гірському, де за 19 червня росіяни пошкодили одразу 19 будинків, у Врубівці – сім, у Лисичанську обстріляні декілька адміністративних будівель", – написав він у телеграм-каналі у понеділок уранці.

За словами Гайдая, ворог тричі атакував з повітря – у районах Білої Гори, Мирної Долини і одного зі зруйнованих мостів, що з’єднують Лисичанськ та Сєвєродонецьк. "Непридатні для переміщення мости окупанти обстрілюють регулярно, добиваючи залишки інфраструктури. Вкотре постраждали селища Павлоград і Синецький. Також в Сєвєродонецьку під вогонь противника потрапила територія заводу "Склопластик" і полігону рятувальників", - уточнив голова ОВА.

Як повідомлялося, протягом 19 червня із ствольної та реактивної артилерії обстріляні Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина, Тошківка, Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Білогорівка.