Німеччина змушена заощаджувати газ і розширювати використання вугілля для електростанцій

Міністр у справах економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек визнав, що ситуація із запасами газу в Німеччині на зимовий період залишається серйозною, закликав до економії газу та розширення використання вугілля для забезпечення роботи електростанцій.

"Не ходитиму коло та навколо: нинішня ситуація є напруженою і серйозною", - заявив він в інтерв'ю телеканалу ZDF.

Габек зазначив: "Завжди було ясно, що ми перебуваємо у великій залежності від газу (...) Тому заходи, які ми вживаємо, поступові дії є правильними".

Запаси газу до зими мають становити не менше 90%, сказав міністр, зазначивши, що на сьогодні газосховища в країні заповнені на 57%. За його словами, це "не так вже й погано для сезону, але дечого ще не вистачає, і ми повинні отримати те, чого бракує, за літо" за допомогою "закупівель та ощадливості".

Міністр, який представляє партію "зелених", які виступають проти використання викопного палива, як вихід із ситуації запропонував усіляко скорочувати використання газу та "знову підключити до мережі вугільні електростанції".

"Я зараз намагаюся триматися подалі від партійної програми і робити те, що необхідно зробити для гарантування безпеки постачання в Німеччині", - наголосив він.

Габек визнав, що попередні плани активного використання АЕС важко реалізувати.

"Так, три атомні електростанції, що залишилися, працюють, і, якби ви хотіли, щоб вони працювали довше, вам довелося б замовляти паливо для них. Вони були б доступні в середині, наприкінці наступного року. Так що це не допомогло б нам нинішньої зими", – пояснив він.

"Необхідно зазначити, що Росія, як і раніше, скорочує постачання газу до Європи, зокрема для того, щоб підвищити ціну", - сказав Габек, додавши, що Німеччина готувалася до такого сценарію.