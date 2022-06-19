РФ відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу крейсера "Москва" - ГУР

У РФ чиновники і спецслужби продовжують змушувати сім'ї російських моряків приховувати інформацію про своїх загиблих на крейсері "Москва" родичів, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) в телеграм-каналі.

"27 членів екіпажу, серед яких 19 строковиків, досі вважаються зниклими безвісти. У Севастополі офіційно поховали тільки мічмана Вахрушева", - повідомило ГУР.

"Командир крейсера капітан першого рангу Купрін, який в порушення статуту одним із перших залишив корабель, пояснює свій вчинок спробою врятувати саме строковиків. Начебто він отримав такий наказ після вибухів на кораблі", - наголошується в інформації.

У ГУР повідомляють, що родичів загиблих моряків відмовляються приймати як у командуванні ВМФ РФ і командуванні Чорноморського флоту, так і в органах влади і соціального забезпечення. "Їх направляють в групу психологів, медиків і юристів, спеціально створену для приховування інформації про загиблих і зниклих безвісти окупантів-строковиків", - наголошується в повідомленні.

"Дізнавшись про бажання родичів оприлюднити інформацію про загиблих в ЗМІ, до них додому і за місцем роботи приходять співробітники ФСБ і проводять роз'яснювальну роботу з погрозами про кримінальну відповідальність за розголошення державної таємниці", - повідомило ГУР.

За їхньою інформацією, соціальна напруга серед родичів росіян, загиблих на крейсері "Москва", продовжує зростати.