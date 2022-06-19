Події

12:18 19.06.2022

Кількість жертв ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині збільшилась до двох осіб

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Кількість жертв ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині збільшилась до двох осіб

Кількість жертв ракетного удару по нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області збільшилася до двох, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У лікарні помер один із постраждалих через ракетну атаку по нафтобазі в Новомосковському районі. Лікарі зробили все. Але врятувати не вдалося. Цей ворожий "приліт" забрав життя двох людей", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Раніше Резніченко повідомив, що в Новомосковському районі вибухнув резервуар з паливом внаслідок ракетного удару військових РФ. Один рятувальник загинув, двоє з опіками були госпіталізовані. Постраждали 13 осіб.

Теги: #жертви #дніпропетровщина #нафтобаза

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