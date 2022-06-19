Події

07:26 19.06.2022

Ситуація на південному сході напружена, але Україна тримає оборону – Данілов

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Ситуація на південному сході напружена, але Україна тримає оборону – Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що попри напружену ситуацію на південному сході Україна тримає оборону.

"Ситуація на передовій напружена, складна, і я не з тих, хто вважає, що російська армія слабка. У них дуже великі ресурси, і вони їх сюди привели", - сказав Данілов у суботньому інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail.

За його словами, у росіян перевага в артилерії та важкій техніці. "Наших воїнів це не лякає. Ми тримаємо свої позиції. Іноді ми наносимо контратаки. Але війна все ще триває, і ми далекі від її кінця", - зазначив він.

Водночас, Данілов відмовився повідомляти, скільки військових Україна втратила з початку повномасштабного вторгнення, зазначивши, що цифри втрат України "набагато менші, ніж у противника".

Секретар РНБО наголосив, що наразі важкі бої продовжуються за Сєвєродонецьк.

Теги: #україна #донбас #ситуація #данілов

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